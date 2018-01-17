Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами

Специалистами уточняется, что слежка осуществляется с помощью оборудования, обладающего постоянным подключением к интернету. Кроме местоположения, автомобильная современная электроника может отслеживать проигрываемую в салоне авто музыку и отслеживать скорость вождения. Эксперты уверены, что новая электроника в авто отслеживает движение глаз водителя, вкусовые предпочтения и вес людей, которые находятся в салоне.Есть предположение, что данная информация передаётся маркетинговым агентствам, чтобы обеспечить более эффективную таргетированную рекламу. Автопроизводители пока не комментируют появившиеся данные.