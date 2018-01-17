АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Ведущие автомобильные эксперты в рамках интервью для специализированных изданий выразили уверенность, что современные авто могут вести слежение за своими владельцами. Но эксперты не могут пока объяснить, зачем автопроизводителям информация про местоположение, а также действия водителя.

Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами

Специалистами уточняется, что слежка осуществляется с помощью оборудования, обладающего постоянным подключением к интернету. Кроме местоположения, автомобильная современная электроника может отслеживать проигрываемую в салоне авто музыку и отслеживать скорость вождения. Эксперты уверены, что новая электроника в авто отслеживает движение глаз водителя, вкусовые предпочтения и вес людей, которые находятся в салоне.

Есть предположение, что данная информация передаётся маркетинговым агентствам, чтобы обеспечить более эффективную таргетированную рекламу. Автопроизводители пока не комментируют появившиеся данные.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минюста США: Пускать в страну нужно
Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку
Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода
Назван безопасный способ похудеть
Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Просмотреть все новости