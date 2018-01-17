Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Ведущие автомобильные эксперты в рамках интервью для специализированных изданий выразили уверенность, что современные авто могут вести слежение за своими владельцами. Но эксперты не могут пока объяснить, зачем автопроизводителям информация про местоположение, а также действия водителя.
Специалистами уточняется, что слежка осуществляется с помощью оборудования, обладающего постоянным подключением к интернету. Кроме местоположения, автомобильная современная электроника может отслеживать проигрываемую в салоне авто музыку и отслеживать скорость вождения. Эксперты уверены, что новая электроника в авто отслеживает движение глаз водителя, вкусовые предпочтения и вес людей, которые находятся в салоне.
Есть предположение, что данная информация передаётся маркетинговым агентствам, чтобы обеспечить более эффективную таргетированную рекламу. Автопроизводители пока не комментируют появившиеся данные.
Специалистами уточняется, что слежка осуществляется с помощью оборудования, обладающего постоянным подключением к интернету. Кроме местоположения, автомобильная современная электроника может отслеживать проигрываемую в салоне авто музыку и отслеживать скорость вождения. Эксперты уверены, что новая электроника в авто отслеживает движение глаз водителя, вкусовые предпочтения и вес людей, которые находятся в салоне.
Есть предположение, что данная информация передаётся маркетинговым агентствам, чтобы обеспечить более эффективную таргетированную рекламу. Автопроизводители пока не комментируют появившиеся данные.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00