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В Минпромторге назвали розничную стоимость авто проекта «Кортеж»
Денисом Мантуровым, являющимся главой Минпромторга РФ, в рамках Гайдаровского форума озвучены ориентировочные расценки на автомобили проекта «Кортеж» в случае покупки в розницу.

В Минпромторге назвали розничную стоимость авто проекта «Кортеж»

Министром отмечается, что стоимость начинается примерно от 6 – 7 миллионов рублей. Разработчики в лице ФГУП НАМИ должны были создать транспортные средства, стоимость которых на пятнадцать процентов была бы меньше в сравнении с премиальными версиями. Для ориентира выбрали ценники на Mercedes S-Class, BMW 7-Series с мотором V12. Авто «Кортеж» в базовом исполнении можно приобрести за 6 – 7 миллионов рублей.

По словам Мантурова до конца февраля текущего года НАМИ будет поставлено ФСО до 16 единиц таких авто. Проектом «Кортеж» предусматривается разработка минивэна, лимузина, седана, которые базируются на единой платформе, непосредственно для первых лиц РФ. В проект к настоящему времени из бюджетных средств инвестировали 12,4 миллиардов рублей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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