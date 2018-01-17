Дмитрий Медедев: Внесены изменения в порядок ценообразования в сфере теплоснабжения

Правительство решило изменить правила ценообразования, на этот раз в области теплоснабжения. Дмитрий Медведевподписал постановление в котором к категории "население" были причислены, в том числе кооперативы и товарищества собственников жилья и всех приобретающих теплоэнергию для коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению.Также улучшены условия для арендодателей, сдающих жилые помещения для беженцев, переселенцев, детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Все они получат электроэнергию по указанным тарифам. Однако известно, что только за январь-ноябрь 2017 года, тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились почти на 5%.