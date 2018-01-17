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Дмитрий Медедев: Внесены изменения в порядок ценообразования в сфере теплоснабжения
Дмитрий Медведев узаконил льготное (по тарифам для населения) тепло и энергоснабжение различным категориям граждан. Новые правила ценообразования позволяют сэкономить предпринимателям-арендодателям жилых помещений, сдающих жилье незащищенным категориям граждан.

Правительство решило изменить правила ценообразования, на этот раз в области теплоснабжения. Дмитрий Медведев
подписал постановление в котором к категории "население" были причислены, в том числе кооперативы и товарищества собственников жилья и всех приобретающих теплоэнергию для коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению.

Также улучшены условия для арендодателей, сдающих жилые помещения для беженцев, переселенцев, детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Все они получат электроэнергию по указанным тарифам. Однако известно, что только за январь-ноябрь 2017 года, тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились почти на 5%.

Дмитрий Медедев: Внесены изменения в порядок ценообразования в сфере теплоснабжения
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40
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