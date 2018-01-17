Эльвира Набиуллина отменила свою поездку на форум в Давос второй раз

Самый значительный экономический форум в Давосе пройдет без главы Центробанка России. Глава ведомства должна была там выступить, однако Эльвира Набиуллина отменила свой визит на ВЭФ.Ранее сообщалось, что российские чиновники не будут участвовать в работе ПАСЕ из-за ранее принятого решения этой международной организации, которая лишила делегацию из России права голоса из-за "захвата Крыма". Как считают экономисты, такие решения ослабляют позиции России на международной арене.