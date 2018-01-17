Эльвира Набиуллина отменила свою поездку на форум в Давос второй раз
Эльвира Набиуллина уже второй год отказывается от ранее запланированного участия в работе Всемирного экономического форума. В 2016 году такой причиной был экономический кризис. В настоящее время официальным ведомством причины не названы.
Самый значительный экономический форум в Давосе пройдет без главы Центробанка России. Глава ведомства должна была там выступить, однако Эльвира Набиуллина отменила свой визит на ВЭФ.
Ранее сообщалось, что российские чиновники не будут участвовать в работе ПАСЕ из-за ранее принятого решения этой международной организации, которая лишила делегацию из России права голоса из-за "захвата Крыма". Как считают экономисты, такие решения ослабляют позиции России на международной арене.
Самый значительный экономический форум в Давосе пройдет без главы Центробанка России. Глава ведомства должна была там выступить, однако Эльвира Набиуллина отменила свой визит на ВЭФ.
Ранее сообщалось, что российские чиновники не будут участвовать в работе ПАСЕ из-за ранее принятого решения этой международной организации, которая лишила делегацию из России права голоса из-за "захвата Крыма". Как считают экономисты, такие решения ослабляют позиции России на международной арене.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00