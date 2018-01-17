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Ferrari анонсировала выпуск первого кроссовера в истории бренда
Компания Ferrari анонсировала выход первого в истории бренда кроссовера. Накануне представители итальянского бренда Ferrari подтвердили информацию о том, что в компании разрабатывают первый кроссовер.

Ferrari анонсировала выпуск первого кроссовера в истории бренда


Стоит напомнить, что несколько месяцев тому назад в компании Ferrari всячески отрицали возможный выход автомобиля SUV-сегмента. Теперь же руководитель итальянского бренда выступил с заявлением, что специалисты компании работают над созданием кроссовера, который будет не только уникальным, но и таким же быстрым, как все модели бренда Ferrari.

В результате эксперты пришли к выводу, что в новом кроссовере от Ferrari будут совмещены черты проходимого и очень быстрого автомобиля. Скорее всего новинку будут разрабатывать на производственной платформе Ferrari GTC4Lusso, которая будет дополнена линейкой высокопроизводительных гибридных силовых агрегатов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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