Ferrari анонсировала выпуск первого кроссовера в истории бренда

Стоит напомнить, что несколько месяцев тому назад в компании Ferrari всячески отрицали возможный выход автомобиля SUV-сегмента. Теперь же руководитель итальянского бренда выступил с заявлением, что специалисты компании работают над созданием кроссовера, который будет не только уникальным, но и таким же быстрым, как все модели бренда Ferrari.В результате эксперты пришли к выводу, что в новом кроссовере от Ferrari будут совмещены черты проходимого и очень быстрого автомобиля. Скорее всего новинку будут разрабатывать на производственной платформе Ferrari GTC4Lusso, которая будет дополнена линейкой высокопроизводительных гибридных силовых агрегатов.