Минфин защитил должников по налогам: размер пени не будет превышать суммы задолженности

Для улучшения положения налогоплательщиков Минфин предлагает проект закона, ограничивающего пеню суммой задолженности по налогам. Накануне весенних выборов такой закон продолжит мероприятия по уменьшению налогового бремени россиян; в первую очередь мелких и средних бизнесменов.Такая мера позволит снизить социальную напряженность в обществе и не даст разориться частным предпринимателям, считают чиновники ведомства. Ранее предлагалось провести снижение акцизов для оживления бизнеса в России.