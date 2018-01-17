Минфин защитил должников по налогам: размер пени не будет превышать суммы задолженности
Вчера Антон Силуанов назвал Владимиру Путину точную сумму списания по налоговым долгам граждан — 206 млрд рублей. Теперь Минфин подготовил проект закона, по которому пеня не должна превышать суммы долга налогоплательщика.
Для улучшения положения налогоплательщиков Минфин предлагает проект закона, ограничивающего пеню суммой задолженности по налогам. Накануне весенних выборов такой закон продолжит мероприятия по уменьшению налогового бремени россиян; в первую очередь мелких и средних бизнесменов.
Такая мера позволит снизить социальную напряженность в обществе и не даст разориться частным предпринимателям, считают чиновники ведомства. Ранее предлагалось провести снижение акцизов для оживления бизнеса в России.
Для улучшения положения налогоплательщиков Минфин предлагает проект закона, ограничивающего пеню суммой задолженности по налогам. Накануне весенних выборов такой закон продолжит мероприятия по уменьшению налогового бремени россиян; в первую очередь мелких и средних бизнесменов.
Такая мера позволит снизить социальную напряженность в обществе и не даст разориться частным предпринимателям, считают чиновники ведомства. Ранее предлагалось провести снижение акцизов для оживления бизнеса в России.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10