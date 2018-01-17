LADA Xray получила круиз-контроль и ограничитель скорости
Автомобиль LADA Xray, начиная с 2018 года, будет оснащаться круиз-контролем и ограничителем скорости. В пресс-службе тольяттинского автозавода сообщили, что панель управления новыми функциями будет расположена на левой стороне рулевого колеса.
Накануне на официальном сайте LADA сообщили, что функции лимитатора скорости и круиз-контроля появятся в автомобиле LADA Xray в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive, которые оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом. Стоимость данных модификаций составляют от 788,9 до 846 тысяч рублей.
К тому же LADA Xray Luxe и Luxe Prestige получили подвеску передних дверей. Ранее данная функция имелась только у модификаций Exclusive.
Владельцы автомобилей LADA Xray до сих пор функции круиз-контроль и ограничитель скорости устанавливали самостоятельно, для этого они применяли комплектующие от LADA Vesta.
Накануне на официальном сайте LADA сообщили, что функции лимитатора скорости и круиз-контроля появятся в автомобиле LADA Xray в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive, которые оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом. Стоимость данных модификаций составляют от 788,9 до 846 тысяч рублей.
К тому же LADA Xray Luxe и Luxe Prestige получили подвеску передних дверей. Ранее данная функция имелась только у модификаций Exclusive.
Владельцы автомобилей LADA Xray до сих пор функции круиз-контроль и ограничитель скорости устанавливали самостоятельно, для этого они применяли комплектующие от LADA Vesta.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:20