LADA Xray получила круиз-контроль и ограничитель скорости

Накануне на официальном сайте LADA сообщили, что функции лимитатора скорости и круиз-контроля появятся в автомобиле LADA Xray в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive, которые оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом. Стоимость данных модификаций составляют от 788,9 до 846 тысяч рублей.К тому же LADA Xray Luxe и Luxe Prestige получили подвеску передних дверей. Ранее данная функция имелась только у модификаций Exclusive.Владельцы автомобилей LADA Xray до сих пор функции круиз-контроль и ограничитель скорости устанавливали самостоятельно, для этого они применяли комплектующие от LADA Vesta.