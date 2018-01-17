Toyota намерена возродить Fj Cruiser для конкуренции с Jeep Wrangler

По словам представителя компании Toyota, внедорожник FJ Cruiser могут возродить в виде другого полноприводного представителя SUV-сегмента. О производстве кроссовера в Toyota задумались, так как в настоящее время полноценные внедорожники среднего размера пользуются спросом во всем мире.Господин Джим Ленц отметил, что в компании не намерены создавать ещё один городской кроссовер. Новый внедорожник будет ориентирован на тех клиентов, которые хотят приобрести автомобиль с полным приводом и большим клиренсом, сознанный для экстремального бездорожья.Не исключено, что прототипом для новинки станет концепт Toyota FT-4X с уникальной полноприводной системой и турбированным бензиновым агрегатом. Вероятнее всего новинку представят и в гибридном формате.