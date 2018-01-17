В Детройт привезли концепт-кар GAC Envergeбез боковых окон

Кроссовер GAC Enverge комплектуется электрическим мотором и полным приводом. Силовой агрегат питается от аккумулятора ёмкостью 71 кВт/час. Производительность электромотора составляет 238 лошадиных сил.Кроссовер GAC Enverge способен разгоняться до 100 км/час за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена 160 км/час. Одного заряда электрокару хватает для преодоления 592 км. Благодаря быстрой беспроводной зарядке за 10 минут электрокар может пополнить заряд, которого хватит на 380 км.Технологические новшества концепт-кара разработчики не стали раскрывать, сообщив при этом, что в кроссовере используется виртуальная реальность. Будет ли запущено серийное производство GAC Enverge пока неизвестно.