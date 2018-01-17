Новое обновление Tesla позволит управлять автомобилем с помощью голоса

Рассказал об этом Илон Маск отвечая на вопрос одного из пользователей Твиттера по имени Тайсон Эдвардс. Тот спросил, можно ли в новом обновлении ожидать какие-либо усовершенствования, касающиеся управления голосом. В ответе руководитель Tesla сообщил, что группа программистов уже в полную силу трудится над обновлением и с помощью голосовых команд "пользователи смогут делать практически все".Скорее всего, такая возможность будет введена в целях безопасности, ведь тогда не придется отвлекаться на настройку каких-либо параметров ручным способом. Раньше контроль голосом распространялся лишь на ограниченный ряд функций, к примеру, на звонки, определение маршрута и включение аудио.