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Новое обновление Tesla позволит управлять автомобилем с помощью голоса
Глава Tesla Илон Маск поделился на своей странице в Твиттере некоторыми деталями по поводу нового программного обеспечения автомобиля Model 3. В частности, он рассказал о возможности голосового управления чуть ли не всеми функциями автомобиля.

Новое обновление Tesla позволит управлять автомобилем с помощью голоса


Рассказал об этом Илон Маск отвечая на вопрос одного из пользователей Твиттера по имени Тайсон Эдвардс. Тот спросил, можно ли в новом обновлении ожидать какие-либо усовершенствования, касающиеся управления голосом. В ответе руководитель Tesla сообщил, что группа программистов уже в полную силу трудится над обновлением и с помощью голосовых команд "пользователи смогут делать практически все".

Скорее всего, такая возможность будет введена в целях безопасности, ведь тогда не придется отвлекаться на настройку каких-либо параметров ручным способом. Раньше контроль голосом распространялся лишь на ограниченный ряд функций, к примеру, на звонки, определение маршрута и включение аудио.
Технологии / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 09:45
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