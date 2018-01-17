Новое обновление Tesla позволит управлять автомобилем с помощью голоса
Глава Tesla Илон Маск поделился на своей странице в Твиттере некоторыми деталями по поводу нового программного обеспечения автомобиля Model 3. В частности, он рассказал о возможности голосового управления чуть ли не всеми функциями автомобиля.
Рассказал об этом Илон Маск отвечая на вопрос одного из пользователей Твиттера по имени Тайсон Эдвардс. Тот спросил, можно ли в новом обновлении ожидать какие-либо усовершенствования, касающиеся управления голосом. В ответе руководитель Tesla сообщил, что группа программистов уже в полную силу трудится над обновлением и с помощью голосовых команд "пользователи смогут делать практически все".
Скорее всего, такая возможность будет введена в целях безопасности, ведь тогда не придется отвлекаться на настройку каких-либо параметров ручным способом. Раньше контроль голосом распространялся лишь на ограниченный ряд функций, к примеру, на звонки, определение маршрута и включение аудио.
Рассказал об этом Илон Маск отвечая на вопрос одного из пользователей Твиттера по имени Тайсон Эдвардс. Тот спросил, можно ли в новом обновлении ожидать какие-либо усовершенствования, касающиеся управления голосом. В ответе руководитель Tesla сообщил, что группа программистов уже в полную силу трудится над обновлением и с помощью голосовых команд "пользователи смогут делать практически все".
Скорее всего, такая возможность будет введена в целях безопасности, ведь тогда не придется отвлекаться на настройку каких-либо параметров ручным способом. Раньше контроль голосом распространялся лишь на ограниченный ряд функций, к примеру, на звонки, определение маршрута и включение аудио.
Технологии / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 09:45