Сын Яны Рудковской просит у мамы сестричку Машу

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская женаты уже девять лет, а в прошлом году ребята обвенчались. У пары есть сын Саша, но останавливаться на этом они не собираются и хотели бы еще раз стать родителями. Но больше всех об этом мечтает их сын и уже дождаться не может появления сестрички Маши. Именно на этом видео можно увидеть то, как мальчик, совсем еще ребенок, интересуется взрослыми вопросами. На видео он спрашивает у Рудковской, когда же это чудо произойдет, ведь мальчик уже и имя придумал сестре – Маша.Большинство подписчиков растрогал этот ролик и многие смеялись от души с милых рассуждений малыша. А родителям посоветовали быстрей удовлетворить пожелание сына, ведь такому сладкому мальчику отказывать просто невозможно.Но другая часть пользователей сделали вывод, что видеоролик выложен неспроста и это скорей всего намек на то, что в их семье скоро произойдет пополнение. Ведь, как говорится, дыма без огня не бывает.