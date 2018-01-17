АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Сын Яны Рудковской просит у мамы сестричку Машу
Поклонники Яны Рудковской предполагают, что у знаменитого семейства скоро ожидается пополнение. А причиной этому стал видеоролик, который появился на официальной страничке знаменитости в Instagram, на котором пятилетний Александр интересуется у мамы по поводу того, когда же он уже станет старшим братом.

Сын Яны Рудковской просит у мамы сестричку Машу


Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская женаты уже девять лет, а в прошлом году ребята обвенчались. У пары есть сын Саша, но останавливаться на этом они не собираются и хотели бы еще раз стать родителями. Но больше всех об этом мечтает их сын и уже дождаться не может появления сестрички Маши. Именно на этом видео можно увидеть то, как мальчик, совсем еще ребенок, интересуется взрослыми вопросами. На видео он спрашивает у Рудковской, когда же это чудо произойдет, ведь мальчик уже и имя придумал сестре – Маша.

Большинство подписчиков растрогал этот ролик и многие смеялись от души с милых рассуждений малыша. А родителям посоветовали быстрей удовлетворить пожелание сына, ведь такому сладкому мальчику отказывать просто невозможно.

Но другая часть пользователей сделали вывод, что видеоролик выложен неспроста и это скорей всего намек на то, что в их семье скоро произойдет пополнение. Ведь, как говорится, дыма без огня не бывает.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минюста США: Пускать в страну нужно
Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку
Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода
Назван безопасный способ похудеть
Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Просмотреть все новости