Дану Борисову раскритиковали за макияж в православной церкви

У Борисовой не прекращающиеся конфликты с экс-супругом из-за дочки. Во всех интервью Дана убеждает всех, что возвращаться к прошлой жизни не собирается и что она целиком и полностью избавилась от своего пристрастия, после пройденного сеанса реабилитации за рубежом. И, в конце концов, бывшие супруги смогли уладить все неурядицы, и теперь Борисова может чаще видеться с дочкой Полиной.Новым поводом для обсуждения стал свежий снимок, который Борисова выставила на всеобщее обозрение в интернете. На снимке она позирует со святым отцом и вызывающем макияже на своем лице.на фото, которое все обсуждают, Дана подверглась жесткой критике. Ведь подписчики считают, что это не нормально посещать церковь в таком виде и что у девушки отсутствуют моральные нормы поведения. Шквал критики полностью обрушился на Борисову и все по очереди отсчитывали девушку.По возвращении Борисовой из клиники, где она проходила курс реабилитации, девушка уверяла всех, что стала верующим человеком. После чего довольно часто начала посещать храмы и обращаться к Богу за душевными силами.