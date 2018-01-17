16-летняя дочка Веры Брежневой навсегда улетает в США

Старшая дочка Брежневой Соня начинает жить самостоятельно. Девушка уже много раз сообщала о том, что хочет сниматься в кино. Ее мечте суждено осуществиться, и она улетает жить в Соединенные Штаты Америки, где начнет обучение, чтоб получить навыки в кинематографии.Девушка уже рассказала эту новость своим подписчикам и попрощалась со всеми в социальной сети. Также добавила, что будет скучать по всем, и благодарна каждому, кто был рядом в этот жизненный период времени. Киперман написала, что настало время для новой жизненной главы в ее жизни и что она с радостью готова ее начать в Калифорнии.Стоит добавить, что Соня много раз была в США и даже проходила определенные занятия кинематографа. Мама девушку во всем поддерживает и считает, что она все делает правильно. Ко всему прочему, Брежнева убедилась, что ее ребенку прекрасно в другой стране и что обучение приносит ей большое удовольствие. А еще в Калифорнии живет молодой человек Сони, с которым у нее отношения длятся уже больше года. Мама лично познакомилась с парнем, и отдает ее в надежные руки, так как всецело доверяет ему.