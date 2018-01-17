Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего в 1827 году, несмотря на отсутствие его тела

В уникальном и интересном проекте команда работала с генетической информацией от людей, проживающих в Исландии, чтобы воссоздать ДНК человека, известного в этой стране из-за его уникальной истории. Он был беглым чернокожим рабыней, который пробрался в Исландию - место, где не было других людей африканского происхождения, что сделало его ДНК уникальным. Что еще более важно, беглый раб Ганс Джонатан мог жениться на местной женщине и иметь детей, унаследовавших часть его ДНК.Исследователи воспользовались уникальной ситуацией, чтобы найти потомков Джонатана, сузив первоначальный поиск из 788 потомков до 182, каждый из которых содержал одну маленькую часть головоломки в своих генах. После большой работы команда сообщает, что они смогли использовать найденные ими фрагменты, чтобы воссоздать большую часть ДНК Джонатана, не используя при этом никакой ткани от него - впервые такой подвиг когда-либо был достигнут. Они также смогли проследить некоторые из родословных Джонатана, начиная с его матери, африканской рабыни на плантации в Санта-Круа, которая во время рождения Джонатана была датской колонией. Они считают, что его отец был белым европейцем.Исследователи отмечают, что их успех был возможен только благодаря поистине уникальной ситуации, но они также предполагают, что их работа может быть применима другими способами, например, помогать заполнять семейные деревья.