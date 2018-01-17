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45-летняя Светлана Пермякова планирует обвенчаться с 26-летним Максимом Скрябиным
Днями ранее киноактриса Светлана Пермякова появилась на ток-шоу у Бориса Корчевникова в компании дочери и молодого супруга. Она поделилась со зрителями всеми семейными тайнами, о карьере и о проблемах в семье.

45-летняя Светлана Пермякова планирует обвенчаться с 26-летним Максимом Скрябиным


В ходе беседы женщина сообщила, что снова поддерживает отношения с отцом своей дочери. Два года назад ребята решили расстаться, а немного погодя экс-звезда «Интернов» поделилась, что нет мужчины в ее жизни, а только свободные отношения. Но, несмотря на это Максим и Светлана снова вместе.

Также на программе Пермякова созналась, что в ее планах нет бракосочетания со Скрябиным, но она хочет обвенчаться с ним. Как стало известно, мужчина ничего против этого не имеет.

Стоит напомнить, что знакомство Светланы и Максима произошло на свадьбе девушки. Скрябин был приглашен со стороны мужа Пермяковой. После этого актриса взяла Максима к себе на работу и именно там у них завязались отношения. Но к тому времени с мужем она успела развестись. По заверению женщины, она не замечает разницы в возрасте, так как Максим ведет себя как взрослый мужчина. Но не все гладко в жизни у этой пары. У Светланы натянутые отношения со свекровью и вообще она ее таковой не считает, так как их отношения официально не оформлены. Да и мама Максима так же не в восторге от названной невестки.

Сам Максим сказал, что все очевидно, ведь он в семье один и мама, естественно, хотела видеть с ним девушку немного младше. А Светлана в свою очередь пожаловалась, что ей обидно до глубины души, когда свекровь говорит, что Светлана для нее никто, а у нее есть только внучка и любимый сын.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:45
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