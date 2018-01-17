АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Ракеты SpaceX не рекомендуют для использования в коммерческих целях
Ракеты компании SpaceX не рекомендуют использовать для коммерческих целей. Такой вердикт вынесли представители комиссии по безопасности космических полетов для NASA.

Ракеты SpaceX не рекомендуют для использования в коммерческих целях


Так специалисты из комиссии считают, что критические неполадки, которые стали причиной взрыва одной из ракет Falcon 9 в 2016 году еще до сих пор присутствуют. Таким образом, эксперты советуют пересмотреть стандарты безопасности для ракет и космических кораблей SpaceX.

Сообщается, что инженеры американской компании после аварии сделали изменения в системе подачи горючего, но несмотря на это безопасность все равно остается вопросом. Вследствие этого SpaceX и NASA запустили совместную программу по разработке совершенно новой системы подачи топлива в камеру сгорания, которую должны в будущем применить для ракет-носителей Falcon 9.

Интересно, что в отчете независимой комиссии помимо неготовности компании Илона Маска также указали на проблемы с техникой у представителей Boeing. Это значит, что на данный момент оба производителя не готовы к аттестации.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минюста США: Пускать в страну нужно
Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку
Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода
Назван безопасный способ похудеть
Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Просмотреть все новости