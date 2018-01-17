Ракеты SpaceX не рекомендуют для использования в коммерческих целях
Ракеты компании SpaceX не рекомендуют использовать для коммерческих целей. Такой вердикт вынесли представители комиссии по безопасности космических полетов для NASA.
Так специалисты из комиссии считают, что критические неполадки, которые стали причиной взрыва одной из ракет Falcon 9 в 2016 году еще до сих пор присутствуют. Таким образом, эксперты советуют пересмотреть стандарты безопасности для ракет и космических кораблей SpaceX.
Сообщается, что инженеры американской компании после аварии сделали изменения в системе подачи горючего, но несмотря на это безопасность все равно остается вопросом. Вследствие этого SpaceX и NASA запустили совместную программу по разработке совершенно новой системы подачи топлива в камеру сгорания, которую должны в будущем применить для ракет-носителей Falcon 9.
Интересно, что в отчете независимой комиссии помимо неготовности компании Илона Маска также указали на проблемы с техникой у представителей Boeing. Это значит, что на данный момент оба производителя не готовы к аттестации.
Так специалисты из комиссии считают, что критические неполадки, которые стали причиной взрыва одной из ракет Falcon 9 в 2016 году еще до сих пор присутствуют. Таким образом, эксперты советуют пересмотреть стандарты безопасности для ракет и космических кораблей SpaceX.
Сообщается, что инженеры американской компании после аварии сделали изменения в системе подачи горючего, но несмотря на это безопасность все равно остается вопросом. Вследствие этого SpaceX и NASA запустили совместную программу по разработке совершенно новой системы подачи топлива в камеру сгорания, которую должны в будущем применить для ракет-носителей Falcon 9.
Интересно, что в отчете независимой комиссии помимо неготовности компании Илона Маска также указали на проблемы с техникой у представителей Boeing. Это значит, что на данный момент оба производителя не готовы к аттестации.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15