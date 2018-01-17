Ракеты SpaceX не рекомендуют для использования в коммерческих целях

Так специалисты из комиссии считают, что критические неполадки, которые стали причиной взрыва одной из ракет Falcon 9 в 2016 году еще до сих пор присутствуют. Таким образом, эксперты советуют пересмотреть стандарты безопасности для ракет и космических кораблей SpaceX.Сообщается, что инженеры американской компании после аварии сделали изменения в системе подачи горючего, но несмотря на это безопасность все равно остается вопросом. Вследствие этого SpaceX и NASA запустили совместную программу по разработке совершенно новой системы подачи топлива в камеру сгорания, которую должны в будущем применить для ракет-носителей Falcon 9.Интересно, что в отчете независимой комиссии помимо неготовности компании Илона Маска также указали на проблемы с техникой у представителей Boeing. Это значит, что на данный момент оба производителя не готовы к аттестации.