Япония запустит ракету-носитель Epsilon со спутником ASNARO-2

Ранее миссия должна была состояться 17 января, но из-за неблагоприятных погодных условий запуск перенесли. Тем не менее, уже на день позже с космодрома Утиноура ракета осуществит свой третий полет. Известно, что Epsilon позволяет проводить более дешевый запуск, поскольку тяжелая ракета-носитель H2A требует больше ресурсов, хотя в этой миссии сверхвысоких показателей тяги достигать не нужно.Что касается спутника ASNARO-2, то этот аппарат является довольно дешевым и в тоже время очень эффективным. Инструменты устройства позволят делать снимки даже небольших объектов с высоты 500 километров.