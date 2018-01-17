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Япония запустит ракету-носитель Epsilon со спутником ASNARO-2
На 18 января у Японского агентства аэрокосмических исследований запланирован запуск ракеты-носителя Epsilon, на борту которой будет установлен спутник ASNARO-2. Выведенное в космос устройство будет проводить зондирование земной поверхности.

Япония запустит ракету-носитель Epsilon со спутником ASNARO-2


Ранее миссия должна была состояться 17 января, но из-за неблагоприятных погодных условий запуск перенесли. Тем не менее, уже на день позже с космодрома Утиноура ракета осуществит свой третий полет. Известно, что Epsilon позволяет проводить более дешевый запуск, поскольку тяжелая ракета-носитель H2A требует больше ресурсов, хотя в этой миссии сверхвысоких показателей тяги достигать не нужно.

Что касается спутника ASNARO-2, то этот аппарат является довольно дешевым и в тоже время очень эффективным. Инструменты устройства позволят делать снимки даже небольших объектов с высоты 500 километров.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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