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Шерон Стоун призналась, что в 42 года могла умереть от инсульта
Американская киноактриса Шерон Стоун сделала чрезвычайное признание, но поверить в это ее бесчисленное множество фанатов не могут.

Шерон Стоун призналась, что в 42 года могла умереть от инсульта


Популярнейшая актриса, которой сейчас 59 лет как никто знает, что жизнью нужно дорожить и что она может оборваться в одно мгновение.

Иностранные СМИ некоторое время назад смогли поговорить с Шерон Стоун. Во время беседы киноактриса поведала, что случилось с ней 17 лет назад. А у нее был инсульт. У американской знаменитости лопнул сосуд в голове, и именно поэтому произошло кровоизлияние в головной мозг.

Квалифицированные специалисты начали борьбу за жизнь киноактрисы. Но медики смогли спасти Шерон и практически достать звезду с того света, ведь прогнозов на жизнь с таким диагнозом практически нет. Именно тогда Стоун впала в кому.

Более того, ко всем бедам знаменитости на протяжении нескольких десятков лет можно добавить астму и диабет.

Нужно отметить, что откровения для Стоун это большая редкость и делится ими она неохотно. Обычно Шерон очень мало говорит о себе и о том, какие события происходят в ее жизни. На лице красотки практически всегда сияет улыбка и исходит хорошее настроение, чем вызывает восхищение у окружающих. Актриса никогда не жалуется на жизнь и не давит на жалость, чтобы расположить к себе поклонников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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