Ученые: Биполярные расстройства первого и второго подтипа могут иметь различное происхождение

Исследование, опубликованное в журнале «Биологическая психиатрия», также обнаружило, что хотя биполярное расстройство I подтипа имеет тенденцию проявляться как мужчин, так и у женщин в одинаковой форме, II подтип более выражен среди женщин. Кроме того, I подтип зачастую проявляется в семьях, страдающих шизофренией, что не относится к биполярному расстройству II подтипа.«Надеюсь, наши результаты повысят осведомленность о необходимости уточнения различий между подтипами расстройства настроения», – сказал руководитель исследования доктор Джиа Сонг из отдела клинической нейронауки Каролинского института в Швеции.Согласно комментариям Сонга, результаты противоречат общему мнению многих врачей, что биполярное расстройство II типа – это просто более мягкая форма I. Предлагаемое различие имеет значительные последствия для стратегий лечения пациентов.Хотя существует сильная генетическая связь между биполярными нарушениями I и II подтипа, новые данные свидетельствуют о том, что эти состояния не изолированы полностью.Доктор Сонг говорит, что для изучения новых биомаркеров необходимы дальнейшие исследования, которые помогут улучшить лечение и прогнозирование биполярного расстройства.