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Ученые: Биполярные расстройства первого и второго подтипа могут иметь различное происхождение
Новое шведское исследование может помочь решить споры о связи между биполярными нарушениями I и II подтипов. Несмотря на генетическое совпадение между этими двумя биполярными расстройствами, результаты показывают, что они представляют собой различные нарушения с различным биологическим происхождением.
Ученые: Биполярные расстройства первого и второго подтипа могут иметь различное происхождение


Исследование, опубликованное в журнале «Биологическая психиатрия», также обнаружило, что хотя биполярное расстройство I подтипа имеет тенденцию проявляться как мужчин, так и у женщин в одинаковой форме, II подтип более выражен среди женщин. Кроме того, I подтип зачастую проявляется в семьях, страдающих шизофренией, что не относится к биполярному расстройству II подтипа.

«Надеюсь, наши результаты повысят осведомленность о необходимости уточнения различий между подтипами расстройства настроения», – сказал руководитель исследования доктор Джиа Сонг из отдела клинической нейронауки Каролинского института в Швеции.

Согласно комментариям Сонга, результаты противоречат общему мнению многих врачей, что биполярное расстройство II типа – это просто более мягкая форма I. Предлагаемое различие имеет значительные последствия для стратегий лечения пациентов.

Хотя существует сильная генетическая связь между биполярными нарушениями I и II подтипа, новые данные свидетельствуют о том, что эти состояния не изолированы полностью.

Доктор Сонг говорит, что для изучения новых биомаркеров необходимы дальнейшие исследования, которые помогут улучшить лечение и прогнозирование биполярного расстройства.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:01
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