Китайские ученые предложили истреблять космический мусор с помощью лазера

О таком методе борьбы с космическим мусором сообщил Цюань Вэнь, который вместе со своими коллегами работает на базе Инженерного университета ВВС Китая. Известно, что китайские инженеры уже провели целый ряд компьютерных испытаний модели, чтобы понять насколько боевой лазер может быть эффективен в борьбе с обломками.Работа спутника с лазером будет производиться следующим образом: устройство выводится на орбиту и вращается вокруг Земли и заодно приводит в действие лазерную пушку для бомбардировки пролетающих мимо объектов. Ученые отмечают, что источник инфракрасного излучения сможет создавать около 20 вспышек энергии за одну секунду.Чтобы процесс уничтожения мусора происходил эффективнее, инженеры просчитали углы атаки и выбрали наиболее «боевые» позиции на орбите Земли.