Идея безусловного основного дохода станет очень популярной в 2018 году

Люди все больше интересуются выплатами без обязательств и следующий год не станет исключением. Множество политиков начнут поддерживать введение таких выплат в различных городах и государствах. К примеру, в этом году появятся предложения по введению выплат в США.Интерес к данной инициативе также покажут такие страны, как Польша, Мексика и Япония. До этого момента они практически не высказывались по поводу этой идеи. Аналитики собираются исследовать различные виды выплат, однако скорее всего они будут существовать как выдача денег всем жителям без любых обязательств. Также возможно введение налогового вычета, под которым подразумевается, что выплаты будут получать люди, заработавшие меньше определенной суммы за год.