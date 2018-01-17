Telegram публикует документацию по организации блокчейна TON

По имеющейся информации, автор публикаций Николай Дуров, брат Павла Дурова, основателя Telegram. Цель обнародования данных, автором не сообщается, как и от создателя социальной сети нет никаких комментариев по поводу публикаций. По мнению специалистов, есть большая вероятности уверенности, что представлены настоящие документы, но требуется анализ, а так же определенное время на изучение.Как следует из публикаций, для блокчейна TON предусмотрено несколько функций, глобального характера. В них так же входит определенный порядок финансовых операций. Скорее всего, он послужит базой для разработки будущей собственной криптовалюты. Для части функционала отведена роль проведения переводов денежных средств, с последующим управлением работой майнинга.Эксперты утверждают, что у нового проекта перспектива поддержки большого числа различного рода сервисов. Можно представить «суперсервер» или сравнить с суперкомпьютером. Дата начала функционирования TON не разглашается.