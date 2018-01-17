АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Telegram публикует документацию по организации блокчейна TON
Публикации документов по теме нового блокчейна TON (ICO Telegram Open Network), появились в социальной сети Telegram. Для общего доступа представлены 132 страницы, описывающие принципы действия и инструкции.

По имеющейся информации, автор публикаций Николай Дуров, брат Павла Дурова, основателя Telegram. Цель обнародования данных, автором не сообщается, как и от создателя социальной сети нет никаких комментариев по поводу публикаций. По мнению специалистов, есть большая вероятности уверенности, что представлены настоящие документы, но требуется анализ, а так же определенное время на изучение.
Telegram публикует документацию по организации блокчейна TON


Как следует из публикаций, для блокчейна TON предусмотрено несколько функций, глобального характера. В них так же входит определенный порядок финансовых операций. Скорее всего, он послужит базой для разработки будущей собственной криптовалюты. Для части функционала отведена роль проведения переводов денежных средств, с последующим управлением работой майнинга.

Эксперты утверждают, что у нового проекта перспектива поддержки большого числа различного рода сервисов. Можно представить «суперсервер» или сравнить с суперкомпьютером. Дата начала функционирования TON не разглашается.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минюста США: Пускать в страну нужно
Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку
Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода
Назван безопасный способ похудеть
Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Просмотреть все новости