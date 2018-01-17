Учёные: Динозавров погубило столкновение карликовых планет
Динозавры вымерли 65 000 000 лет тому назад. Учёные считают, что гигантский астероид их погубил.
Согласно популярной гипотезе, небесное тело размером в 10 км, упало на Юкатан и изменило земной климат. Вследствие этого произошло массовое вымирание. Астероид в Мексике оставил отпечаток - кратер Чиксулуб на 180 км. На дне Индийского океана имеется один кратер — Шива на 500 км. Кратер образовался, тогда же когда и Чиксулуб. По всей видимости, астероид, который его создал, уничтожил динозавров. ToDay News Ufa передаёт, что, падение на Землю таких крупных небесных объектов примерно в одно времени является не случайностью
В свою очередь это последствия одной космической масштабной катастрофы. Согласно теории в главном поясе астероидов более 160 000 000 лет тому назад столкнулись два космических объекта (карликовые планеты либо астероид и карликовая планета). Данные обломки покинули пояс, а через 100 000 000 лет упали на Голубую планету.
Согласно популярной гипотезе, небесное тело размером в 10 км, упало на Юкатан и изменило земной климат. Вследствие этого произошло массовое вымирание. Астероид в Мексике оставил отпечаток - кратер Чиксулуб на 180 км. На дне Индийского океана имеется один кратер — Шива на 500 км. Кратер образовался, тогда же когда и Чиксулуб. По всей видимости, астероид, который его создал, уничтожил динозавров. ToDay News Ufa передаёт, что, падение на Землю таких крупных небесных объектов примерно в одно времени является не случайностью
В свою очередь это последствия одной космической масштабной катастрофы. Согласно теории в главном поясе астероидов более 160 000 000 лет тому назад столкнулись два космических объекта (карликовые планеты либо астероид и карликовая планета). Данные обломки покинули пояс, а через 100 000 000 лет упали на Голубую планету.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00