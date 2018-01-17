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Американца и россиянку арестовали в Таиланде за продажу туристам наркотиков
Полиция на острове Пханган обвинила граждан США и РФ в продаже наркотиков. Они в развлекательных местах реализовали туристам экстази.

Американца и россиянку арестовали в Таиланде за продажу туристам наркотиков

11 января полицейские Таиланда действовали под прикрытием. Они представились покупателями наркотиков. При этом задержали россиянку Римму Кубанову и американца Санотоса Рассона. Сотрудники правоохранительных органов, обыскав их автомобиль, нашли пакетики экстези, расфасованные по одному грамму. В их доме нашли 3,78 г метамфетамина, 1,58 г кетамина, 145 г экстази и марихуану.

Российское посольство, которое находится в Бангкоке, уведомили про арест россиянки. Девушка была представлена как Римма Куканова, а при задержании - Кубанова. К россиянке уже отправили адвоката. Девушка решает самостоятельно воспользоваться его услугами либо нет. За хранение, а также распространение наркотиков 1-ой категории весом свыше двадцати грамм в Таиланде нарушителям может грозить смертная казнь.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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