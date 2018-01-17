Ученые нашли истинную причину средневекового распространения чумы
Учеными университета Осло (Норвегия), на основании проведенных исследований, определено, что настоящими распространителями чумы, едва не уничтожившими человечество средневековья, оказались вши. Получается, ранее обвиняемые крысы отношения к пандемии не имеют. С материалами исследований можно ознакомиться в публикациях издания PNAS.
Математики отбросили основную традиционную теорию, в которой утверждается распространение чумы блохами, живущими в дикой природе, а так же в городах и на большей части грызунов. Для основы исследований привлекли человеческих паразитов.
Используя компьютерное моделирование, учеными созданы три совершенно разные математические модели, затронувшие известные факты массовых заражений инфекцией - посредством крыс, паразитов человека, воздуха и выделений. Для всех вариантов, так же получили сравнение с реальными фактами исторических нашествий смертельного заболевания. Научные результаты показали, что следствием практически всех вспышек чумы, зафиксированных в период XIV - XVIII веков, была вина непосредственно самого человека.
Математики отбросили основную традиционную теорию, в которой утверждается распространение чумы блохами, живущими в дикой природе, а так же в городах и на большей части грызунов. Для основы исследований привлекли человеческих паразитов.
Используя компьютерное моделирование, учеными созданы три совершенно разные математические модели, затронувшие известные факты массовых заражений инфекцией - посредством крыс, паразитов человека, воздуха и выделений. Для всех вариантов, так же получили сравнение с реальными фактами исторических нашествий смертельного заболевания. Научные результаты показали, что следствием практически всех вспышек чумы, зафиксированных в период XIV - XVIII веков, была вина непосредственно самого человека.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45