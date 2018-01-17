Ученые нашли истинную причину средневекового распространения чумы

Математики отбросили основную традиционную теорию, в которой утверждается распространение чумы блохами, живущими в дикой природе, а так же в городах и на большей части грызунов. Для основы исследований привлекли человеческих паразитов.Используя компьютерное моделирование, учеными созданы три совершенно разные математические модели, затронувшие известные факты массовых заражений инфекцией - посредством крыс, паразитов человека, воздуха и выделений. Для всех вариантов, так же получили сравнение с реальными фактами исторических нашествий смертельного заболевания. Научные результаты показали, что следствием практически всех вспышек чумы, зафиксированных в период XIV - XVIII веков, была вина непосредственно самого человека.