В «Прямом эфире» дочери Бориса Химичева расскажут про раздел наследства

В июне прошедшего года журналисты писали, что Дарья Ганичева обратилась в Перовский районный суд столицы. Молодая актриса хотела, чтобы её признали родной дочерью актера Бориса Химичева. Ранее девушка на телевидении продемонстрировала результаты ДНК-теста, который доказал, что она имеет родственные связи с покойным артистом. В то время на наследство актера Дарья не претендовала, однако, похоже, обстоятельства поменялись.Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов сказал, что даже через три года после кончины Бориса Химичева его родные до сих пор делят наследство. В студии теле-шоу законная и внебрачная дочь рассказали, почему они претендуют на недвижимость в Москве и на Лазурном берегу.