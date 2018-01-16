На 80% уменьшилось потребление алкоголя в РФ

Согласно статистике, в РФ потребление алкоголя за последние 7 лет уменьшилось на 80%. Данная информация распространена специалистами министерства здравоохранения.





В РФ постоянно борются за трезвый образ жизни населения. Особенное внимание в этом вопросе уделяется трезвости российского подрастающего поколения. За последние 7 лет в РФ уровень потребления алкоголя уменьшился на 80%. На 22% уменьшилось количество курильщиков. Данные изменения стали возможными непосредственно после проведения федеральной масштабной программы. Она направлена именно на борьбу с распространённым алкоголизмом в Российской Федерации.



Ее реализация в дальнейшем продолжится, так как требуется закрепить положительные результаты. Имеется информация, что количество российских жителей, которые стали активно заниматься спортом, увеличилось на 40 процентов. Данная тенденция станет для подрастающего поколения положительным примером.