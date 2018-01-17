Искусственный интеллект сможет выражать эмоции через четыре года

В своем докладе «Предсказания 2018» Gartner делают акцент на том, что искусственный интеллект достиг такого уровня, что всего спустя несколько лет будет полностью понимать эмоции человека. Причем специалисты отмечают, что ИИ сможет понимать человека лучше, чем родные и друзья.Роббер Коцц, являющийся руководителем научно-исследовательских работ рассказал, что ИИ наделенный эмоциями сможет узнавать, анализировать и рационально реагировать на любые состояния человека. Это позволит искусственному интеллекту найти личностный подход. Благодаря эмоциональному искусственному интеллекту технологии всегда будут востребованы.На данный момент ИИ развивается из-за разнообразных технологий, которые нацелены на общение с людьми. В дальнейшем искусственный интеллект начнет менять сферу обслуживания людей. Также специалисты отметили, что эмоциональный ИИ будет применяться в медицине. Благодаря этому жизнь человека будет увеличена на полгода.