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Дана Борисова подала в суд за право общения с дочерью
Сегодня в Нагатинском суде столицы прошло заседание, которое должно было определить юридические рамки общения Даны Борисовой с её десятилетней дочкой Полиной. Максим Аксенов, являющийся отцом девочки, запрещает ребенку видеться с мамой.

Дана Борисова подала в суд за право общения с дочерью

Дана Борисова сказала, ее бывший супруг сделал все возможное для того, чтобы Полина не хотела общаться с матерью. Аксенов посодействовал тому, чтобы у дочери теледивы развилось негативное отношение к самому родному и близкому человеку в мире.

В январе экс-супруг Борисовой запретил Полине видеться со своей мамой и даже не разрешает разговаривать по телефону. В соцсетях дочь Даны называет её «недолечившейся наркоманкой». Невзирая на это теледива хочет добиться права общения со своей дочкой, при этом надеется, что Полина сможет ее понять и простить её все ошибки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:37
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