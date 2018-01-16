Дана Борисова подала в суд за право общения с дочерью

Дана Борисова сказала, ее бывший супруг сделал все возможное для того, чтобы Полина не хотела общаться с матерью. Аксенов посодействовал тому, чтобы у дочери теледивы развилось негативное отношение к самому родному и близкому человеку в мире.В январе экс-супруг Борисовой запретил Полине видеться со своей мамой и даже не разрешает разговаривать по телефону. В соцсетях дочь Даны называет её «недолечившейся наркоманкой». Невзирая на это теледива хочет добиться права общения со своей дочкой, при этом надеется, что Полина сможет ее понять и простить её все ошибки.