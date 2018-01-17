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Компания LogicInk показала датчик ультрафиолетового излучения для кожи человека
В компании LogicInk было представлено устройство под названием LogicInk UV, которое представляет собой пластырь и одновременно датчик уровня ультрафиолетового излучения. Таким образом, простой гаджет будет оповещать человека о том, какую дозу солнечного излучения он принимает.

Компания LogicInk показала датчик ультрафиолетового излучения для кожи человека


Наклейка разделена на два участка. Первая показывает величину ультрафиолетового воздействия в данный момент времени и при максимальных значениях закрашивается в фиолетовый цвет. Вторая секция отвечает за показатели воздействия того же компонента, но только делает замеры на протяжении длительного отрезка времени. В этой части полоски со специальными чернилами станут менять цвет с фиолетового на ярко-розовый.

Гаджет не портится при воздействии воды или солнцезащитного крема, что значительно повышает уровень комфорта при его использовании.

LogicInk UV может появиться на рынке уже весной этого года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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