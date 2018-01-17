Компания LogicInk показала датчик ультрафиолетового излучения для кожи человека

Наклейка разделена на два участка. Первая показывает величину ультрафиолетового воздействия в данный момент времени и при максимальных значениях закрашивается в фиолетовый цвет. Вторая секция отвечает за показатели воздействия того же компонента, но только делает замеры на протяжении длительного отрезка времени. В этой части полоски со специальными чернилами станут менять цвет с фиолетового на ярко-розовый.Гаджет не портится при воздействии воды или солнцезащитного крема, что значительно повышает уровень комфорта при его использовании.LogicInk UV может появиться на рынке уже весной этого года.