Компания LogicInk показала датчик ультрафиолетового излучения для кожи человека
В компании LogicInk было представлено устройство под названием LogicInk UV, которое представляет собой пластырь и одновременно датчик уровня ультрафиолетового излучения. Таким образом, простой гаджет будет оповещать человека о том, какую дозу солнечного излучения он принимает.
Наклейка разделена на два участка. Первая показывает величину ультрафиолетового воздействия в данный момент времени и при максимальных значениях закрашивается в фиолетовый цвет. Вторая секция отвечает за показатели воздействия того же компонента, но только делает замеры на протяжении длительного отрезка времени. В этой части полоски со специальными чернилами станут менять цвет с фиолетового на ярко-розовый.
Гаджет не портится при воздействии воды или солнцезащитного крема, что значительно повышает уровень комфорта при его использовании.
LogicInk UV может появиться на рынке уже весной этого года.
Наклейка разделена на два участка. Первая показывает величину ультрафиолетового воздействия в данный момент времени и при максимальных значениях закрашивается в фиолетовый цвет. Вторая секция отвечает за показатели воздействия того же компонента, но только делает замеры на протяжении длительного отрезка времени. В этой части полоски со специальными чернилами станут менять цвет с фиолетового на ярко-розовый.
Гаджет не портится при воздействии воды или солнцезащитного крема, что значительно повышает уровень комфорта при его использовании.
LogicInk UV может появиться на рынке уже весной этого года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00