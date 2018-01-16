В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel Core i5-8500

Сообщается, что новый чип оснастили шестью вычислительными ядрами. Объем кэш-памяти составит 9 Мб, при этом система кэширования данных трехуровневая. Процессор Intel Core i5-8500 был выполнен по 14-нанометровой технологии. Количество потребляемой энергии чипом 65 Вт.Чип будет работать с тактовой частотой в 3 ГГц. Стоит отметить, что у предшественника Core i5-8400 этот показатель был меньше на 200 МГц. Вполне возможно, что при разгоне частота работы процессора достигнет 4,2 ГГц. Эксперты считают, что цена на новое устройство остановится на отметке в 220 долларов.