В Швейцарии заболевшим сотрудникам разрешат работать удаленно
Представители Швейцарского союза работодателей выступили с инициативой, согласно которой простудившиеся сотрудники смогут работать на дому. По их мнению, такая практика будет способствовать защите здоровья других работников, а также позволит лечиться больным, не отрываясь при этом от рабочего процесса.
Специалисты считают, что нововведение очень поможет тем фирмам, которым очень сложно найти замену вышедшим в больничный отпуск сотрудникам. Так компании не будут терять кадры и тем самым не упадет производительность труда.
Клод Сидлер, эксперт в области трудовой медицины, утверждает, что на сегодняшний день такая практика не особо распространена в Швейцарии.
Тем не менее, это очень разумная инициатива, которая также может сыграть важную роль в период глобальной эпидемии гриппа.
Не все согласны с таким нововведением. Представители профсоюзов считают, что несмотря на работу в домашних условиях, человеку в таком положении будет сложно восстанавливать свое здоровье. Об этом заявил Ханс-Йорг Шмид.
Специалисты считают, что нововведение очень поможет тем фирмам, которым очень сложно найти замену вышедшим в больничный отпуск сотрудникам. Так компании не будут терять кадры и тем самым не упадет производительность труда.
Клод Сидлер, эксперт в области трудовой медицины, утверждает, что на сегодняшний день такая практика не особо распространена в Швейцарии.
Тем не менее, это очень разумная инициатива, которая также может сыграть важную роль в период глобальной эпидемии гриппа.
Не все согласны с таким нововведением. Представители профсоюзов считают, что несмотря на работу в домашних условиях, человеку в таком положении будет сложно восстанавливать свое здоровье. Об этом заявил Ханс-Йорг Шмид.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50