В Швейцарии заболевшим сотрудникам разрешат работать удаленно

Специалисты считают, что нововведение очень поможет тем фирмам, которым очень сложно найти замену вышедшим в больничный отпуск сотрудникам. Так компании не будут терять кадры и тем самым не упадет производительность труда.Клод Сидлер, эксперт в области трудовой медицины, утверждает, что на сегодняшний день такая практика не особо распространена в Швейцарии.Тем не менее, это очень разумная инициатива, которая также может сыграть важную роль в период глобальной эпидемии гриппа.Не все согласны с таким нововведением. Представители профсоюзов считают, что несмотря на работу в домашних условиях, человеку в таком положении будет сложно восстанавливать свое здоровье. Об этом заявил Ханс-Йорг Шмид.