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Психологами названо оптимальное время для уборки новогодней елки
Специалисты в сфере психологии рассказали про то, в какой именно период лучше избавляться от праздничной новогодней ёлки. Эксперты отмечают, что от рождественской ели нужно избавляться после новогодних торжеств в первые рабочие дни.

Психологами названо оптимальное время для уборки новогодней елки

По словам психологов, если от ёлки избавиться в первый день, непосредственно, когда люди выходят уже на работу после новогодних пиршеств, тогда данное изменение благотворно скажется на работоспособности, укрепит позитивный рабочий настрой. По словам специалистов, школьники настроятся лучше на учёбу, если рождественская ель в их доме исчезнет сразу после зимних каникул, во время возвращения учеников в школу.

Эксперты также напомнили про важность соблюдения устоявшихся традиций, обычаев, по которым новогоднюю ель убирали сразу после Старого Нового года. Следует отметить, что в российской столице новогодние многочисленные подсветки на московских улицах будут убраны только в конце февраля.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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