Порошенко подписал закон об исключении термина «инвалид» в Украине

Обычный термин «инвалид» будет заменено на определение «лицо с инвалидностью». Вследствие этого в законодательном органе страны начнут проводить изменение 37 действующих законов Украины. Новый проект был подписан 19 декабря.После обновления законодательства термины «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» будут заменены на такие определения как «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью в результате войны». Эти изменения, по заверению представителей украинской стороны, станут соответствовать нормам ООН о правах людей с инвалидностью. Специалисты отмечают, что такая формулировка в большей мере выделяет самого человека, а не его физический недостаток.