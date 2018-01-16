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Порошенко подписал закон об исключении термина «инвалид» в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал новый указ, согласно которому в стране из обихода, а также из действующего законодательства будет исключено обозначение «инвалид». Таким образом, около 37 законов Украины будет изменено.

Порошенко подписал закон об исключении термина «инвалид» в Украине


Обычный термин «инвалид» будет заменено на определение «лицо с инвалидностью». Вследствие этого в законодательном органе страны начнут проводить изменение 37 действующих законов Украины. Новый проект был подписан 19 декабря.

После обновления законодательства термины «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» будут заменены на такие определения как «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью в результате войны». Эти изменения, по заверению представителей украинской стороны, станут соответствовать нормам ООН о правах людей с инвалидностью. Специалисты отмечают, что такая формулировка в большей мере выделяет самого человека, а не его физический недостаток.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20
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