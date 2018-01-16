Эксперт рассказал о последствиях отсутствия солнечного света для организма человека

Кекелидзе утверждает, что погодные условия оказывают на эмоциональное состояние человека очень весомое воздействие. Тем не менее, не всегда именно отсутствие солнечного света виновно в плохом настроении. Специалист сообщает, что несмотря на большое количество пасмурных дней в году в стране, жители России не всегда волнуются по этому поводу. В начале зимы некоторых граждан волнует отсутствие снега.По его словам при малейших симптомах депрессии лучше всего больше общаться с близкими и друзьями или же с психиатром.