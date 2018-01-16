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Amazon победила Google в ходе противостояния за лучший «умный дом»
Соревнование за лидерство в направлении «умного дома», было устроено в ходе проведения ежегодной технологической выставки CES. Устроили соревнование крупнейшие компании. В результате определения победителя, всех обогнала Amazon, причем победа было одержана даже над Google.

Представители и эксперты технологических компаний ежегодной выставки CES, попытались предугадать возможные события на рынке гаджетов. В этом году, в соревнованиях за «умный дом», победила колонка Echo от Amazon. Встроенный помощник, из устройства Alexa, встречается на каждом углу территории выставки. Чтобы осуществить такую возможность, компанией были проведены встреч с представителями большинства разработчиков. В результате, Alexa есть не только в просторных помещениях «умного дома», но даже в ванной комнате. Встроили голосового помощника в телевизор, ноутбук, а так же посудомоечную машину и даже в брелок автомобиля.
Amazon победила Google в ходе противостояния за лучший «умный дом»


Данное направление вывело Amazon в лидеры и позволило обойти Google, установившей Google Assistant на более чем полторы тысячи устройств.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:40
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