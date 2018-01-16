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В Японии сиреной спасали любителей ядовитой рыбы
В Гамагори, что в Японии, городские власти включили сирену, чтобы предупредить горожан-любителей деликатеса рыбы фугу о смертельной опасности.
В Японии сиреной спасали любителей ядовитой рыбы


Дело в том, что по недосмотру городской супермаркет успел продать пять наборов с фугу, в которых не были удалены смертельно опасные органы с ядом. Покупателей трех из пяти упаковок удалось быстро разыскать, а остальные все никак не находились. Мэрия приняла решение предупредить горожан не есть рыбу и включила экстренную сирену.

В печени, икре и коже японского деликатеса содержится опаснейший яд, который, как правило, приводит к летальному исходу. И противоядия не существует. Яд быстро поражает ЦНС, развивается паралич и наступает смерть. Одна фугу может погубить до 30 человек. Но все равно этот деликатес продолжает оставаться востребованным среди пользователей.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:00
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