Североосетинские спиртзаводы могут заняться выпуском биотоплива

Батраз Хидиров, глава республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, отмечает существенное снижение вредных выхлопных газов в том случае, если в бензин добавляют биоэтанол. В настоящее время наибольшее его количество вырабатывают США и Бразилия, а спрос постоянно поднимается.По мнению Хидирова, в Северной Осетии есть все мощности, способные стать основой для развития данной сферы в России. Кроме того, это поспособствует тому, что простаивающие заводы снова смогут запуститься и производить продукцию. Однако чтобы полноценно развивать отрасль, для начала стоит принять соответствующий федеральный закон.