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Североосетинские спиртзаводы могут заняться выпуском биотоплива
Примерно десять предприятий по изготовлению спирта в Северной Осетии не против перепрофилироваться и начать выпускать биоэтанол, который в промышленности используют как спиртовое топливо, добавляя его в бензин.

Североосетинские спиртзаводы могут заняться выпуском биотоплива


Батраз Хидиров, глава республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, отмечает существенное снижение вредных выхлопных газов в том случае, если в бензин добавляют биоэтанол. В настоящее время наибольшее его количество вырабатывают США и Бразилия, а спрос постоянно поднимается.

По мнению Хидирова, в Северной Осетии есть все мощности, способные стать основой для развития данной сферы в России. Кроме того, это поспособствует тому, что простаивающие заводы снова смогут запуститься и производить продукцию. Однако чтобы полноценно развивать отрасль, для начала стоит принять соответствующий федеральный закон.
Экономика
Добавил: Joanne Вчера, 21:50
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