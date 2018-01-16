Бокал шампанского сбил Аллу Пугачеву с ног

Девичья вечеринка проходила в Аксиньино под Москвой. Там проживает давняя и верная подружка Аллы Пугачевой Алина Редель. Именно благодаря этой женщине поклонники Примадонны имеют возможность узнавать первыми многие новости из жизни звезды, ведь подруги почти везде вместе.Кадры с празднования в кругу подруг Старого Нового года Редель выложила в соцсети. Подписчикам очень понравился снимок, где Примадонна, пригубив шампанского, откинулась «без сил» на диван, не забыв поднять знак «победа».«Праздник продолжается....Всем желаем счастья!» - подписала фото Алина Редель.