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Бокал шампанского сбил Аллу Пугачеву с ног
По крайней мере именно такой веселый вывод сделали подписчики, увидев фото с девичника, где одной из «девочек» и была Алла Борисовна.
Бокал шампанского сбил Аллу Пугачеву с ног


Девичья вечеринка проходила в Аксиньино под Москвой. Там проживает давняя и верная подружка Аллы Пугачевой Алина Редель. Именно благодаря этой женщине поклонники Примадонны имеют возможность узнавать первыми многие новости из жизни звезды, ведь подруги почти везде вместе.

Кадры с празднования в кругу подруг Старого Нового года Редель выложила в соцсети. Подписчикам очень понравился снимок, где Примадонна, пригубив шампанского, откинулась «без сил» на диван, не забыв поднять знак «победа».

«Праздник продолжается....Всем желаем счастья!» - подписала фото Алина Редель.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:02
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