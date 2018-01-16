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Павел Прилучный распрощался с «Мажором» из-за сына
Павел Прилучный, оставив пиковую пору съемок «Мажора-3», улетел в Москву на день рождения сына. Об этом сообщила его супруга Агата Муцениеце.
Павел Прилучный распрощался с «Мажором» из-за сына


Правда, покинул «Мажора» актер не навсегда: взяв выходной, актер поспешил на поезд, чтобы успеть на пятилетие сына. Вообще же Прилуцкий старается как можно больше внимания уделять семье и не пропускать ни одного совместного праздника.

Как рассказала жена актера Агата Муцениеце, праздник для малыша они долго и тщательно готовили. Папа к торжеству не опоздал и также поздравил сына. В общем, Тимофей замечательно отметил свой праздник на костюмированном шоу «Трансформеры» и получив в подарок давно желанного радиоуправляемого робота.

В своем аккаунте Instagram актриса опубликовала фото с праздника и написала трогающий до слез пост-поздравление пятилетнему сыну.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:40
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