Никита Джигурда поделился сексуальным фото своей супруги

Знаменитый музыкант и киноактер Никита Джигурда некоторое время назад выложил личное фото своей любимой жены на официальной страничке в социальной сети Instagram.На данном снимке, опубликованном Джигурдой, спортсменка позирует сидя на мотоцикле в откровенном наряде. Внимательные пользователи обратили внимание, что на знаменитости одето нижнее белье в черных тонах, которое аккуратно прикрывает грудь и фигуру в целом. Завершает образ огненные распущенные волосы красотки.Большинство пользователей сошлись во мнении, что фигуристка, которой на данный момент 42 года смотрится достаточно чувственно и пикантно как для ее возраста. А кое-кто подчеркнул, что с возрастом Марина становится все краше. Не смогли фанаты промолчать о фигуре спортсменки, ведь, несмотря на возраст она такая же подтянутая, соблазнительная и просто привлекательная. Артист уже не в первый раз напомнил всем, как сильно любит свою жену, несмотря на все жизненные преграды и неурядицы.Стоит добавить, что звездная пара получила многомиллионное наследство, за которое сейчас идет очень жесткая борьба.