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Никита Джигурда поделился сексуальным фото своей супруги
Никита Джигурда уже не первый раз радует своих поклонников шикарными формами возлюбленной Марины Анисиной на снимках. Вот и этот раз не стал исключением, и киноактер выставил на всеобщее обозрение откровенное фото жены.

Никита Джигурда поделился сексуальным фото своей супруги


Знаменитый музыкант и киноактер Никита Джигурда некоторое время назад выложил личное фото своей любимой жены на официальной страничке в социальной сети Instagram.

На данном снимке, опубликованном Джигурдой, спортсменка позирует сидя на мотоцикле в откровенном наряде. Внимательные пользователи обратили внимание, что на знаменитости одето нижнее белье в черных тонах, которое аккуратно прикрывает грудь и фигуру в целом. Завершает образ огненные распущенные волосы красотки.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что фигуристка, которой на данный момент 42 года смотрится достаточно чувственно и пикантно как для ее возраста. А кое-кто подчеркнул, что с возрастом Марина становится все краше. Не смогли фанаты промолчать о фигуре спортсменки, ведь, несмотря на возраст она такая же подтянутая, соблазнительная и просто привлекательная. Артист уже не в первый раз напомнил всем, как сильно любит свою жену, несмотря на все жизненные преграды и неурядицы.

Стоит добавить, что звездная пара получила многомиллионное наследство, за которое сейчас идет очень жесткая борьба.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:30
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