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Гидрометцентр: Уровень Байкала упал ниже критического уровня
Озеро Байкал продолжает гибнуть. Об этом объявил Гидрометцентр - обмеление продолжается, и теперь его глубина ниже порогового значения, менее 456 метров глубиной.

Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России рассказал представителям прессы, что Байкал обмелел более чем на 5 сантиметров - ниже критической отметки. Преодолена критическая отметка, которая была установлена много лет назад; теперь озеро глубиной менее 456 метров. По подсчетам специалистов, эта тенденция продолжится и минимальный уровень ученые ожидают не ранее 1 мая текущего года.

Михаил Колобов, научный работник МГУ, кандидат биологических наук сообщил о присутствии в воде озера Байкал тяжелых металлов, что свидетельствует о загрязнении уникального озера. Ранее сообщалось, что китайские бизнесмены строят завод бутилированной воды, который будет качать воду из озера, с объемом производства свыше 90 млн литров в год.

Гидрометцентр: Уровень Байкала упал ниже критического уровня
Общество / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 20:40
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