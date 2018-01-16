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Хелли Берри появилась на публике без нижнего белья
Американская актриса Хэлли Берри произвела фурор на церемонии вручения награждений NAACP Image Award. А дело все в том, что на данное мероприятие киноактриса явилась в просвечивающемся платье и без нижнего белья.

Хелли Берри появилась на публике без нижнего белья


Никому не секрет, что знаменитости нравится ошеломлять публику и время от времени радовать своих поклонников нарядами, которые едва прикрывают ее прекрасную фигуру. Стоить добавить, что Хэлли Берри 51 год и как для этого возраста она выглядит просто великолепно.

На красной дорожке Хэлли решила блистать в дизайнерском вечернем наряде от Reem Acra. Платье было выполнено в бордовых тонах из прозрачной ткани, открытыми плечами и длинным шлейфом. Еще на платье была оригинальная вставка из кружева, благодаря которой внимательным пользователям удалось рассмотреть, что нижнего белья на актрисе нет и наряд одет на голое тело.

Хэлли Берри в этот раз решила не заморачиваться над прической и просто собрала волосы в пучок, от украшений актриса тоже отказалась, сконцентрировав все внимание зрителей и гостей на своем откровенном платье. Данный снимок со скоростью звука облетел весь интернет и набрал большое количество лайков, отзывов и комментариев. В большей степени под снимком писали восторженные речи и признания в любви.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:20
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