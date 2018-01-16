Минфин готовится разместить на бирже евробонды для возврата капиталов в Россию
Из-за окончания расследования в США по выявлению "грязных денег" из России, российские финансовые ведомства начали процесс выпуска евробондов. С их помощью российские предприниматели смогут вернуть в Россию свои капиталы без оплаты части предусмотренных законодательством налогов.
Минфин разослал возможным инвесторам документы по российским евробондам для возврата денежных средств под отечественную юрисдикцию. Этот процесс начался в конце прошлого года Минфин переправил в НРД (Национальный расчетный депозитарий) техническое описание самого процесса. По предложению ведомства, в этом проекте нет преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной оценки выпуска ценных бумаг.
Идею создания облигаций для возвращения денег в Россию предложил президент во время встречи с бизнесменами Российского союза промышленников и предпринимателей. Минфин предложил выпустить евробонды для ускорения этого процесса. Также проект предусматривает освобождение от налога той части сумм, что вернулась в РФ.
Минфин разослал возможным инвесторам документы по российским евробондам для возврата денежных средств под отечественную юрисдикцию. Этот процесс начался в конце прошлого года Минфин переправил в НРД (Национальный расчетный депозитарий) техническое описание самого процесса. По предложению ведомства, в этом проекте нет преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной оценки выпуска ценных бумаг.
Идею создания облигаций для возвращения денег в Россию предложил президент во время встречи с бизнесменами Российского союза промышленников и предпринимателей. Минфин предложил выпустить евробонды для ускорения этого процесса. Также проект предусматривает освобождение от налога той части сумм, что вернулась в РФ.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 16:55