Минфин готовится разместить на бирже евробонды для возврата капиталов в Россию

Минфин разослал возможным инвесторам документы по российским евробондам для возврата денежных средств под отечественную юрисдикцию. Этот процесс начался в конце прошлого года Минфин переправил в НРД (Национальный расчетный депозитарий) техническое описание самого процесса. По предложению ведомства, в этом проекте нет преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной оценки выпуска ценных бумаг.Идею создания облигаций для возвращения денег в Россию предложил президент во время встречи с бизнесменами Российского союза промышленников и предпринимателей. Минфин предложил выпустить евробонды для ускорения этого процесса. Также проект предусматривает освобождение от налога той части сумм, что вернулась в РФ.