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В Северной Корее наладили выпуск машин с кондиционером и парктроником
В Северной Корее стартовано серийное производство коммерческих и легковых автомобилей бренда Naenara. В оснащение автомобилей входит ряд комфортных опций, в числе которых парктроник и кондиционер, к данным функциями уже привыкли западные покупатели.

В Северной Корее наладили выпуск машин с кондиционером и парктроником


Накануне в Twitter были опубликованы рекламные буклеты с изображением новых автомобилей бренда Naenara из Северной Кореи. Молодой бренд будет выпускать легковые автомобили, коммерческие фургоны и грузовики средней грузоподъёмности.

По словам разработчиков, новые автомобили от Naenara получат много современных опций, в том числе кондиционер, электропривод боковых зеркал и стекол, система Start-Stop, парктроник и усилитель рулевого колеса.

При этом автомобили будут потреблять на 100 км от 4,2 до 5,0 литров горючего. Максимальная скорость машин Naenara варьируется от 120 до 180 км/час.
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Добавил: Алина Вчера, 21:10
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