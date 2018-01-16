В Северной Корее наладили выпуск машин с кондиционером и парктроником

Накануне в Twitter были опубликованы рекламные буклеты с изображением новых автомобилей бренда Naenara из Северной Кореи. Молодой бренд будет выпускать легковые автомобили, коммерческие фургоны и грузовики средней грузоподъёмности.По словам разработчиков, новые автомобили от Naenara получат много современных опций, в том числе кондиционер, электропривод боковых зеркал и стекол, система Start-Stop, парктроник и усилитель рулевого колеса.При этом автомобили будут потреблять на 100 км от 4,2 до 5,0 литров горючего. Максимальная скорость машин Naenara варьируется от 120 до 180 км/час.