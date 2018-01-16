Дети старше десяти лет смогут ездить в поездах по РФ без родителей

По словам Иванова, дети в случае необходимости смогут пользоваться в России поездами без присутствия родителей. При этом опекой пассажиров возрастом больше десяти лет займутся проводники. Данная возможность должна стать в итоге доступной для каждого региона России в текущем году. Петр Иванов завил, что в ходе прибытия поезда в требуемый пункт назначения проводник передаст ребёнка лицу, которое родители указали при отправлении своего чада.На сегодняшний день такая возможность пока ещё отсутствует. Отправка детей на отдых либо специальные соревнования может осуществляться только в случае организации специальных групп, непосредственно в которых присутствуют одновременно несколько пассажиров, имеющих маленький возраста.