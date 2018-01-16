Минтруд не видит необходимости изменять систему взносов для самозанятого населения

В новой редакции проекта Минэкономразвития «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года» будет изложен новый подход к самозанятым. Детали пока не озвучены так как ранее в позиции Минтруда и Минэкономразвития эксперты видели разночтения. Максим Орешкин, руководитель этого ведомства сказал о необходимости легализации самозанятого населения; при этом вводя новые льготы.Максим Топилин, глава Минтруда считает, что необходимо ввести одномоментный фиксированный взнос, тогда не надо будет отслеживать фискальным органом каждый шаг предпринимателя и оценивать доходность бизнеса. По его мнению, тогда люди смогут научиться самостоятельно контролировать, высчитывать свои доходы-расходы.