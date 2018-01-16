Минтруд не видит необходимости изменять систему взносов для самозанятого населения
Новые налоговые послабления предусмотрены в проекте развития частного предпринимательства Минэкономразвития. Однако эта система может усложнить процедуру контроля за самозанятыми. Альтернативой этого может стать одномоментный акциз, которые самзанятое население может платить раз в год, считает глава Минтруда.
В новой редакции проекта Минэкономразвития «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года» будет изложен новый подход к самозанятым. Детали пока не озвучены так как ранее в позиции Минтруда и Минэкономразвития эксперты видели разночтения. Максим Орешкин, руководитель этого ведомства сказал о необходимости легализации самозанятого населения; при этом вводя новые льготы.
Максим Топилин, глава Минтруда считает, что необходимо ввести одномоментный фиксированный взнос, тогда не надо будет отслеживать фискальным органом каждый шаг предпринимателя и оценивать доходность бизнеса. По его мнению, тогда люди смогут научиться самостоятельно контролировать, высчитывать свои доходы-расходы.
В новой редакции проекта Минэкономразвития «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года» будет изложен новый подход к самозанятым. Детали пока не озвучены так как ранее в позиции Минтруда и Минэкономразвития эксперты видели разночтения. Максим Орешкин, руководитель этого ведомства сказал о необходимости легализации самозанятого населения; при этом вводя новые льготы.
Максим Топилин, глава Минтруда считает, что необходимо ввести одномоментный фиксированный взнос, тогда не надо будет отслеживать фискальным органом каждый шаг предпринимателя и оценивать доходность бизнеса. По его мнению, тогда люди смогут научиться самостоятельно контролировать, высчитывать свои доходы-расходы.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 20:00