АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Певец Шура собрал в клинике певческую группу «ШУРАновские бабушки»
Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, даже лечиться спокойно не может – творчество у него так и фонтанирует. Находясь после сложнейшей операции в клинике, певец организовал группу «ШУРАновские бабушки».
Певец Шура собрал в клинике певческую группу «ШУРАновские бабушки»


В своем Instagram Шура поделился «Гимном «Здоровья» - дебютной песней новой группы. В ролике артист в окружении таких же пациенток больницы исполняют припев его популярной песни «Твори добро».

Своим выступлением группа порадовала фолловеров: «Какая компания...Здоровья!», «Какой вы оптимист, браво!». В подобном духе читатели желали здоровья руководителю и его хору и предложили отправляться после выздоровления сразу на Евровидение.

К слову, певец 10 января в клинике Кургана перенес сложную операцию на тазобедренном суставе. Когда прошел наркоз, Шура не знал, куда деться от боли. Сейчас, судя по видео, дела, к счастью, идут на поправку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости