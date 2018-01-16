Певец Шура собрал в клинике певческую группу «ШУРАновские бабушки»
Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, даже лечиться спокойно не может – творчество у него так и фонтанирует. Находясь после сложнейшей операции в клинике, певец организовал группу «ШУРАновские бабушки».
В своем Instagram Шура поделился «Гимном «Здоровья» - дебютной песней новой группы. В ролике артист в окружении таких же пациенток больницы исполняют припев его популярной песни «Твори добро».
Своим выступлением группа порадовала фолловеров: «Какая компания...Здоровья!», «Какой вы оптимист, браво!». В подобном духе читатели желали здоровья руководителю и его хору и предложили отправляться после выздоровления сразу на Евровидение.
К слову, певец 10 января в клинике Кургана перенес сложную операцию на тазобедренном суставе. Когда прошел наркоз, Шура не знал, куда деться от боли. Сейчас, судя по видео, дела, к счастью, идут на поправку.
В своем Instagram Шура поделился «Гимном «Здоровья» - дебютной песней новой группы. В ролике артист в окружении таких же пациенток больницы исполняют припев его популярной песни «Твори добро».
Своим выступлением группа порадовала фолловеров: «Какая компания...Здоровья!», «Какой вы оптимист, браво!». В подобном духе читатели желали здоровья руководителю и его хору и предложили отправляться после выздоровления сразу на Евровидение.
К слову, певец 10 января в клинике Кургана перенес сложную операцию на тазобедренном суставе. Когда прошел наркоз, Шура не знал, куда деться от боли. Сейчас, судя по видео, дела, к счастью, идут на поправку.