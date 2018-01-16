АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Роскачество в кефире обнаружило кишечную палочку и плесень
Сотрудниками Роскачества обнаружена кишечная палочка, а также плесень в 6 марках кефира.

Роскачество в кефире обнаружило кишечную палочку и плесень

В рамках официального интернет-ресурса отечественного ведомства опубликовали подробности лабораторного исследования. Специалистами Российской системы качества закуплен кефир тридцати шести популярных торговых марок. При этом он был отправлен на лабораторное исследование. В девятнадцати торговых марках из общего списка обнаружили различные нарушения. Выяснилось, что 4 предприятия обманывают потребителей, при этом предлагая фальсификат им с растительными жирами. А вот пять торговых марок в данном случае не проследили за своей продукцией. В кефире нашли кишечную палочку.

В ещё одном образце имелась плесень. Десять торговых марок в итоге могут стать примером хорошего товара высшего качества. При этом кефир соответствует всем существующим требованиям законодательных норм, также включая имеющиеся нормы стандарта Роскачества.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости