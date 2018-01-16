Роскачество в кефире обнаружило кишечную палочку и плесень

В рамках официального интернет-ресурса отечественного ведомства опубликовали подробности лабораторного исследования. Специалистами Российской системы качества закуплен кефир тридцати шести популярных торговых марок. При этом он был отправлен на лабораторное исследование. В девятнадцати торговых марках из общего списка обнаружили различные нарушения. Выяснилось, что 4 предприятия обманывают потребителей, при этом предлагая фальсификат им с растительными жирами. А вот пять торговых марок в данном случае не проследили за своей продукцией. В кефире нашли кишечную палочку.В ещё одном образце имелась плесень. Десять торговых марок в итоге могут стать примером хорошего товара высшего качества. При этом кефир соответствует всем существующим требованиям законодательных норм, также включая имеющиеся нормы стандарта Роскачества.