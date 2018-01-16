В Детройте представлен обновлённый хэтчбек Hyundai Veloster и его спортивная модификация

В экстерьере обновлённого Hyundai Veloster изменилась только решётка радиатора, задняя оптика, передние и задние бамперы. Также немного изменений произошло в салоне автомобиля, здесь улучшили мультимедийную систему, а приборная панель установлена в стиле последних машин Hyundai.Хэтчбек Hyundai Veloster представили в двух комплектациях – одна оснащена бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, вторая под капотом имеет турбированный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 203 лошадиные силы. Оба агрегата работают либо с механической, либо с автоматической трансмиссией.Спортивная модификация Hyundai Veloster N под капотом имеет турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, генерирующий 278 «лошадей». Спортивная версия отличается более аэродинамическим кузовом и 18-дюймовыми колёсными дисками.